В Тольятти Бориславу Гринблату не удалось добиться отмены регистрации кандидата от «ЕР»

Комсомольский районный суд Тольятти отказался лишать регистрации кандидата в депутаты гордумы от «Единой России» Сергея Тетюшкина. С соответствующим иском к Территориальной избирательной комиссии Комсомольского района (ТИК) обратился экс-депутат тольяттинской думы, самовыдвиженец Борислав Гринблат.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Андрей Холмов, Коммерсантъ Фото: Андрей Холмов, Коммерсантъ

По данным Борислава Гринблата, единоросс не указал, что против него в 2010 году было возбуждено уголовное дело, которое дошло до суда. Сергея Тетюшкина обвинили по ч. 3 ст. 30 УК РФ (Покушение на преступление), ч. 1 ст. 290 УК РФ (Получение взятки) и ч. 1 ст. 285 УК РФ («Злоупотребление должностными полномочиями»). Подсудимый свою вину признал, суд прекратил дело «в связи с примирением сторон».

Представители Территориальной избирательной комиссии Комсомольского района в суде по иску Борислава Гринблата пояснили, что запрашивали в региональном ГУ МВД данные о наличии судимости у Сергея Тетюшкина. В полиции якобы ответили, что сведения о наличии у кандидата от «ЕР» судимости отсутствуют. Единоросс отметил, что судимость у него отсутствует, поскольку он не получал обвинительный приговор. Суд согласился с доводами ответчика и кандидата от «Единой России».

В конце июля ТИК Комсомольского района Тольятти допустила бывшего депутата четырех созывов Борислава Гринблата к выборам в городскую думу по избирательному округу № 23. Комиссия пересмотрела свое решение о признании недействительными всех представленных экс-депутатом 82 подписей жителей. Перед этим Борислав Гринблат заявил, что в случае отказа в регистрации он готов к «радикальным мерам гражданского протеста».

Сабрина Самедова