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Коммерсантъ FM
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«РИА Новости»: обломки разбившегося самолета Пригожина вывезли с места крушения

Обломки потерпевшего крушение в Тверской области самолета Embraer Legacy 600, на борту которого находился основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин, вывезли с места происшествия.

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

Фото: Дмитрий Лебедев, Коммерсантъ

«Грузовик с обломками, помещенными в специальный футляр, а также подъемный кран выехали в сторону шоссе возле села Куженкино, где потерпел крушение самолет»,— сообщает «РИА Новости». Теперь обломки самолета Евгения Пригожина отвезут в авторемонтный завод Минобороны России, уточняют «Известия».

На борту самолета вместе с Евгением Пригожиным были командир ЧВК Дмитрий Уткин и еще восемь человек. В МЧС России сообщили, что в результате авиакатастрофы все находившиеся на борту люди погибли. Останки погибших должны были доставить в морг Твери для опознания.

СКР возбудил по факту крушения самолета уголовное дело по ст. 263 УК РФ (нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта). Расследовать крушение бизнес-джета, по данным РБК, будет следователь Главного управления по расследованию особо важных дел СКР Иван Сибула.

У бывшего офиса «ЧВК

У бывшего офиса «ЧВК

Поздно вечером 23 августа после сообщений о крушении самолета, пассажиром которого числился основатель «ЧВК Вагнер» Евгений Пригожин, люди начали приносить цветы, нашивки и лампадки к бывшему офису компании на Зольной улице в Санкт-Петербурге. На самом здании окна, в которых горит свет, образуют форму креста.

Как пишет Telegram-канал Sota, у здания также повесили баннер «ЧВК "Вагнер". Мы вместе» и флаг частной компании. Полиция не разгоняет собравшихся, но проверяет документы у журналистов. «Ъ-СПб» сообщил, что люди также несут цветы к дверям кафе «Патриот», которое связывают с основателем ЧВК «Вагнер» Евгением Пригожиным. Летом в этом кафе погиб военкор Владлен Татарский в результате взрыва.

Бизнес-джет Embraer Legacy Евгения Пригожина потерпел крушение вечером 23 августа в Тверской области. Спасатели обнаружили тела всех десяти погибших, писал «Интерфакс» со ссылкой на источник. Росавиация сообщала, что господин Пригожин и командир ЧВК «Вагнер» Дмитрий Уткин были в списках пассажиров. Официально их смерть…

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Подробнее об авиакатастрофе — в материале «Ъ» «''Вагнер'' потерпел небоевое поражение».

Александр Кислов

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