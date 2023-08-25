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В связи с массовым отключением воды в Воронеже организован подвоз воды

В Воронеже с 25 до 27 августа из-за строительства дороги от улицы Шишкова до улицы Тимирязева отключат холодную воду в сотнях домов в Центральном, части Коминтерновского и Ленинском районах, сообщили вчера в мэрии. В связи с этим в облцентре 26 августа организуют подвоз воды.

В мэрии опубликовали список адресов домов, по которым будет организовано водоснабжение. В течение всего дня горожанам будет доставляться как техническая, так и питьевая вода.

Напомним, вода в Воронеже будет отключена с 22:00 25 августа до утра 27 августа. Планируется переключение четырех магистральных водоводов диаметром 800 мм, 700 мм и 500 мм.

В мэрии принесли извинения за временные неудобства и призвали горожан запастись водой. Полный список адресов, по которым будет ограничено водоснабжение, можно посмотреть здесь.

Мария Старикова

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