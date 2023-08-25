По каким адресам будет доставляться вода для воронежцев 26 августа

В Воронеже с 25 до 27 августа из-за строительства дороги от улицы Шишкова до улицы Тимирязева отключат холодную воду в сотнях домов в Центральном, части Коминтерновского и Ленинском районах, сообщили вчера в мэрии.

Ниже — список адресов, по которым будет доставляться техническая вода.

Коминтерновский район, с 8:00 до 16:00:

ул. Хользунова, 5;

ул. Л. Рябцевой, 51б;

ул. Шишкова, 1 (остановка общественного транспорта);

ул. Варейкиса, 68;

пр. Труда, 8.

Коминтерновский район, с 16:00 до 23:30:

ул. Хользунова, 25/1 (магазин «Магнит»);

ул. Карпинского, 2;

пер. Здоровья, 90/2;

ул. Варейкиса, 74;

ул. Шишкова, 72/3.

Коминтерновский район, с 8:00 до 23:30:

пересечение ул. Кораблинова и Ракитинской (у трансформаторной подстанции);

пересечение Рабочего проспекта и ул. Шишкова;

пересечение ул. Республиканской и пер. Республиканского (у Бринкманского сада).

Центральный район, с 8:00 до 23:30:

ул. Плехановская 2,4;

ул. Плехановская, 60;

ул. Ломоносова, 2б (Центр «Галактика»);

пр. Революции, 25 (Почта России);

ул. Сакко и Ванцетти, 73 (перекресток с ул. Батуринской);

ул. Шишкова, 102;

б-р Олимпийский, 12;

ул. Мало-Терновая, 9 (Школа № 16);

ул. Советская, 28 (пересечение с ул. Вавилова);

ул. Ломоносова, 114а (магазин «Добрый»);

ул. Тимирязева, 11 (магазин «Центрторг»);

Московский проспект, 142у.

Кроме того с 9:00 до 23:00 будут также подвозить питьевую воду — по следующим адресам: