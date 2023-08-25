По каким адресам будет доставляться вода для воронежцев 26 августа

В Воронеже с 25 до 27 августа из-за строительства дороги от улицы Шишкова до улицы Тимирязева отключат холодную воду в сотнях домов в Центральном, части Коминтерновского и Ленинском районах, сообщили вчера в мэрии.
Ниже — список адресов, по которым будет доставляться техническая вода.
Коминтерновский район, с 8:00 до 16:00:
- ул. Хользунова, 5;
- ул. Л. Рябцевой, 51б;
- ул. Шишкова, 1 (остановка общественного транспорта);
- ул. Варейкиса, 68;
- пр. Труда, 8.
Коминтерновский район, с 16:00 до 23:30:
- ул. Хользунова, 25/1 (магазин «Магнит»);
- ул. Карпинского, 2;
- пер. Здоровья, 90/2;
- ул. Варейкиса, 74;
- ул. Шишкова, 72/3.
Коминтерновский район, с 8:00 до 23:30:
- пересечение ул. Кораблинова и Ракитинской (у трансформаторной подстанции);
- пересечение Рабочего проспекта и ул. Шишкова;
- пересечение ул. Республиканской и пер. Республиканского (у Бринкманского сада).
Центральный район, с 8:00 до 23:30:
- ул. Плехановская 2,4;
- ул. Плехановская, 60;
- ул. Ломоносова, 2б (Центр «Галактика»);
- пр. Революции, 25 (Почта России);
- ул. Сакко и Ванцетти, 73 (перекресток с ул. Батуринской);
- ул. Шишкова, 102;
- б-р Олимпийский, 12;
- ул. Мало-Терновая, 9 (Школа № 16);
- ул. Советская, 28 (пересечение с ул. Вавилова);
- ул. Ломоносова, 114а (магазин «Добрый»);
- ул. Тимирязева, 11 (магазин «Центрторг»);
- Московский проспект, 142у.
Кроме того с 9:00 до 23:00 будут также подвозить питьевую воду — по следующим адресам:
- Олимпийский бульвар, 6;
- ул. Комиссаржевской, 1.