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По каким адресам будет доставляться вода для воронежцев 26 августа

В Воронеже с 25 до 27 августа из-за строительства дороги от улицы Шишкова до улицы Тимирязева отключат холодную воду в сотнях домов в Центральном, части Коминтерновского и Ленинском районах, сообщили вчера в мэрии.

Ниже — список адресов, по которым будет доставляться техническая вода.

Коминтерновский район, с 8:00 до 16:00:

  • ул. Хользунова, 5;
  • ул. Л. Рябцевой, 51б;
  • ул. Шишкова, 1 (остановка общественного транспорта);
  • ул. Варейкиса, 68;
  • пр. Труда, 8.

Коминтерновский район, с 16:00 до 23:30:

  • ул. Хользунова, 25/1 (магазин «Магнит»);
  • ул. Карпинского, 2;
  • пер. Здоровья, 90/2;
  • ул. Варейкиса, 74;
  • ул. Шишкова, 72/3.

Коминтерновский район, с 8:00 до 23:30:

  • пересечение ул. Кораблинова и Ракитинской (у трансформаторной подстанции);
  • пересечение Рабочего проспекта и ул. Шишкова;
  • пересечение ул. Республиканской и пер. Республиканского (у Бринкманского сада).

Центральный район, с 8:00 до 23:30:

  • ул. Плехановская 2,4;
  • ул. Плехановская, 60;
  • ул. Ломоносова, 2б (Центр «Галактика»);
  • пр. Революции, 25 (Почта России);
  • ул. Сакко и Ванцетти, 73 (перекресток с ул. Батуринской);
  • ул. Шишкова, 102;
  • б-р Олимпийский, 12;
  • ул. Мало-Терновая, 9 (Школа № 16);
  • ул. Советская, 28 (пересечение с ул. Вавилова);
  • ул. Ломоносова, 114а (магазин «Добрый»);
  • ул. Тимирязева, 11 (магазин «Центрторг»);
  • Московский проспект, 142у.

Кроме того с 9:00 до 23:00 будут также подвозить питьевую воду — по следующим адресам:

  • Олимпийский бульвар, 6;
  • ул. Комиссаржевской, 1.

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