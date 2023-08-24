В Воронеже с 25 до 27 августа из-за строительства дороги отключат холодную воду в сотнях домов

С ночи 25 августа и до утра 27 августа будет ограничено холодное водоснабжение в Центральном, части Коминтерновского и Ленинского районов Воронежа. Об этом сообщили в городском управлении ЖКХ.

Под отключение попадают сотни домов. Полный список адресов, по которым будет ограничено водоснабжение, можно посмотреть здесь.

Отключение воды связано со строительством дороги от улицы Шишкова до улицы Тимирязева. С 22:00 25 августа до утра 27 августа будут переключаться четыре магистральных водовода диаметром 800 мм, 700 мм и 500 мм.

В управлении принесли извинения за временные неудобства и призвали горожан запастись водой.

Также власти анонсировал подвоз технической воды. Адреса сообщат дополнительно.

Контракт на строительство дороги за 1,7 млрд руб. в 2022 году получила воронежская компания «Навастрой». Завершить работы необходимо до конца этого года. Их стоимость выросла до 1,9 млрд, следует из документации.

О других планах воронежских властей по развитию транспортной системы города читайте в материале «Ъ-Черноезмье» «"Это некая фантазия"».

Александр Прытков

Читайте нас в Telegram и во ВКонтакте