В Новосибирске суд отклонил иск к заксобранию о референдуме по выборам мэров

Новосибирский областной суд отклонил иск независимых депутатов городского совета Новосибирска Антона Картавина и Светланы Каверзиной к законодательному собранию региона. Судебное разбирательство по административному иску 25 августа заняло около полутора часов.

Депутаты требовали признать незаконным постановление областного парламента от 6 июля 2023 года. Тогда заксобрание отказало в проведении регионального референдума о восстановлении прямых выборов глав муниципалитетов, посчитав вопрос плебисцита не соответствующим федеральному законодательству. Как сообщила в ходе рассмотрения дела судья Наталья Шумова, к коллективному иску, поданному двумя депутатами, присоединилось 148 человек.

Как заявила представитель истцов Ольга Нечаева, федеральный закон «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» оставляет на усмотрение властей региона три варианта избрания глав муниципалитетов, поэтому новосибирские инициаторы референдума «не вторгались в сферу полномочий федеральной власти». Господин Картавин отметил, что решение референдума само по себе не вносит изменений в законодательство, это является прерогативой парламента субъекта федерации. Следовательно, проведения референдума с таким вопросом не может противоречить законодательству. Кроме того, по его словам, состоявшиеся ранее в Новосибирске публичные слушания об отмене прямых выборов мэра свидетельствуют о том, что подобные вопросы могут выноситься на обсуждение граждан.

В свою очередь, начальник департамента по правовым вопросам заксобрания Татьяна Варда заявила, что постановление областного парламента является «законным и обоснованным». По ее утверждению, вопрос о способе выборов главы муниципалитета полностью урегулирован федеральным законодательство, а потому не может быть вынесен на референдум. С этих же позиций выступили принявшие участие в заседании начальник правового отдела областной избирательной комиссии (заинтересованное лицо) Оксана Хижина и представитель прокуратуры.

В итоге, суд согласился с этими доводами. Как сообщил «Ъ-Сибирь» Антон Картавин, решение облсуда будет обжаловано в апелляционной инстанции.

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Валерий Лавский