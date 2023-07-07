Референдум не прошел

Законодательное собрание Новосибирской области отклонило предложение провести референдум о возвращении в регионе прямых выборов глав муниципалитетов. Большинство депутатов согласились с заключением правового департамента областного парламента о несоответствии выносимого на голосование вопроса требованиям законодательства. Инициаторы референдума намерены оспорить отказ заксобрания в суде, а кандидат в губернаторы от КПРФ пообещал первым делом выступить за возвращение прямых выборов в случае своей победы.



Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Заксобрание не позволило провести в Новосибирской области референдум о возвращении прямых выборов мэров

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Заксобрание не позволило провести в Новосибирской области референдум о возвращении прямых выборов мэров

Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Новосибирское заксобрание на своей сессии 6 июля вынесло решение о несоответствии законодательству вопроса референдума, который предложила провести в регионе инициативная группа. Ее цель — возвращение в регионе прямых выборов глав муниципалитетов.

Как сообщал „Ъ-Сибирь“, в феврале 2023 года заксобрание отменило прямые выборы мэров в последних муниципалитетах региона, использовавших эту схему, — в Новосибирске и наукограде Кольцово. 26 апреля новосибирский горсовет внес соответствующие изменения в устав муниципалитета.

Еще до внесения поправки в устав независимый депутат горсовета Антон Картавин объявил о подготовке к проведению референдума за возвращение прямых выборов. 5 июня областная избирательная комиссия единогласным решением приняла документы инициативной группы по организации плебисцита и направила их в заксобрание. Вопрос содержал новый вариант областного закона в следующей формулировке: «Глава муниципального образования Новосибирской области, наделенного статусом муниципального района, муниципального округа или городского округа, избирается только на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании сроком на пять лет и возглавляет местную администрацию».

Как сообщил „Ъ-Сибирь“ господин Картавин, в ходе подготовки к референдуму его инициаторы получили более 70 положительных откликов от депутатов разного уровня и партийной принадлежности. Около сотни волонтеров прошли обучение по сбору необходимых по закону подписей в поддержку плебисцита и «готовы к активной работе».

28 июня вопрос обсудил профильный комитет заксобрания — по государственной политике, законодательству и местному самоуправлению. Тогда начальник департамента по правовым вопросам Татьяна Варда представила членам комитета заключение юристов областного парламента. «Инициативной группой по проведению областного референдума предложен вопрос о принятии законопроекта, направленного на изменение порядка избрания глав муниципальных районов, муниципальных и городских округов на территории Новосибирской области, который уже установлен законом Новосибирской области №484-ОЗ «Об отдельных вопросах организации местного самоуправления», принятым в соответствии с федеральным законом №131-ФЗ. Таким образом, вопрос инициативной группы урегулирован данными законами и не соответствует требованиям п. 2. ст. 12 ФЗ №67 «Об основных гарантиях избирательных прав и права на участие в референдуме граждан РФ» и п. 1 ст. 4 закона Новосибирской области №180-ОЗ «Об областном референдуме Новосибирской области». Также указанная позиция подтверждается сложившейся судебной практикой и правовой позицией Верховного суда РФ»,— заявила она. Большинство членов комитета с юристом согласились. По мнению его председателя Игоря Умербаева («Единая Россия»), «в этом вопросе больше политики, больше пиара, нежели заботы о жителях».

На самой сессии обсуждение вопроса заняло лишь несколько минут. Роман Яковлев, выдвинутый в качестве кандидата в губернаторы Новосибирской области от КПРФ на предстоящих в сентябре выборах, сообщил, что фракция коммунистов воздержится от голосования. «Возвращение прямых выборов в Новосибирской области является частью нашей программы (на выборах.— „Ъ“). Соответственно, в случае победы нашего кандидата на этих выборах первый законопроект, который будет внесен в стены законодательного собрания, это законопроект о возвращении прямых выборов»,— пообещал он.

В свою очередь руководитель фракции ЛДПР Александр Щербак поддержал выводы правового департамента и решение профильного комитета. «Инициаторы этого процесса (организации референдума.— „Ъ“) не могли не понимать его заведомую бесперспективность и противоречие с законом. Поэтому, по моей оценке, вся эта затея — не более чем пиар-акция, это не самая впечатляющая попытка оппозиционной ячейки стряхнуть с себя пыль и хоть каким-то образом напомнить о себе»,— считает он.

В ходе голосования против референдума с предложенным вопросом проголосовало 44 депутата при двух за и 13 воздержавшихся. Еще пять человек не стали голосовать.

«С этим решением мы не согласны, будем его оспаривать»,— ответил на вопрос „Ъ-Сибирь“ о дальнейших планах инициаторов референдума Антон Картавин.

Из заключения департамента по правовым вопросам заксобрания можно сделать вывод, что референдум по вопросам, прописанным в законодательстве, невозможен, считает адвокат, управляющий партнер АБ «Гребнева и Партнеры» Ирина Гребнева. По ее мнению, это означает, что сторонники возвращения прямых выборов должны добиваться внесения изменений в законодательство другим путем.

Валерий Лавский