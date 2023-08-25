В Крыму задержали восемь активистов «Свидетелей Иеговы»

В Симферополе и Симферопольском районе Крыма задержали восемь активистов запрещенной в РФ экстремистской организации «Свидетели Иеговы», сообщили «Ъ» в главном управлении СК РФ по РК и Севастополю.

По данным правоохранителей, двое мужчин 28 и 60 лет являлись организаторами одной из крупнейших ячеек Крыма — управленческого центра «Свидетелей Иеговы в России». Еще один 46-летний гражданин был главным республиканским надзирателем от этой экстремистской организации. Его заключили под стражу.

Остальные участники организации, отмечают в СК, занимались вербовкой жителей Симферополя и Симферопольского района, а также распространением пропагандистских материалов.

«Возбуждено уголовное дело по ч. 1 ст. 222.1 УК РФ (незаконные приобретение, передача, сбыт, хранение, перевозка, пересылка или ношение взрывчатых веществ или взрывных устройств). Устанавливается круг иных лиц, причастных к деятельности запрещенной религиозной организации»,— уточнили в СК РФ по РК и Севастополю.

Ранее в Джанкое, на севере Крыма, был задержан старейшина запрещенной в РФ организации.

Александр Дремлюгин, Симферополь