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Коммерсантъ FM
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В Крыму задержали старейшину иеговистов

В Джанкое на севере Крыма задержали старейшину запрещенной в РФ экстремистской организации «Свидетели Иеговы», сообщили «Ъ» в главном управлении СКР по Республике Крым и Севастополю.

По информации правоохранителей, 58-летний мужчина проводил собрания по видеосвязи с адептами запрещенной организации, пропагандировал ее идеи, используя экстремистские материалы, и привлекал новых сторонников, вел сбор и распределение пожертвований.

Мужчину задержали в Джанкое. «Подозреваемому в рамках возбужденного уголовного дела предъявлено обвинение в организации деятельности запрещенной религиозной организации»,— уточнили в СКР.

Весной в Севастополе был задержан лидер местной ячейки запрещенной в РФ организации «Свидетели Иеговы».

Александр Дремлюгин, Симферополь

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