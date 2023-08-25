Исследование Yota: какие гаджеты выбирают пермские зумеры

Этим летом в топ-5 популярных смартфонов у зумеров вошел XiaomiRedmi 9A. Ему удалось обогнать SamsungGalaxy A51, входивший в этот рейтинг по итогам июля прошлого года. При этом на первом месте у абонентов 16–25 лет, как и год назад, располагается iPhone 11. А в лидеры среди самых популярных у молодежи планшетов вырвался iPadAir, выяснили эксперты Yota на основе анализа bigdata.



Как и прошлым летом, сегодня верхние позиции самых используемых смартфонов занимают модели от Apple: iPhone 11 и iPhone XR. Тройку лидеров теперь замыкает iPhone 13 – число зумеров с этим гаджетом в сети Yota выросло за год более чем в два раза, а смартфон поднялся в рейтинге на 15 позиций. На четвертой строчке расположился iPhone 12, замыкает топ-5 XiaomiRedmi 9A.

У девушек в первую десятку используемых смартфонов, кроме китайского девайса, входят исключительно модели Apple. А вот у мужчин в рейтинге, помимо айфонов, оказались бренды Redmi, Samsung и Xiaomi. Этим летом зумеры также обновляли свои смартфоны в основном на айфоны, предпочитая 11-ю или 13-ю версию.

В Пермском крае абоненты в возрасте 16–25 лет демонстрируют полную приверженность продукции компании Apple. В пятерку популярных смартфонов вошли модели исключительно «яблочного» бренда: iPhone 11, iPhone XR, iPhone 13, iPhone 12, iPhone 7.

«Мы видим, что iPhone 11 по-прежнему удерживает титул «народного» айфона, несмотря на то что данная модель появилась в продаже почти четыре года назад. При этом стремительно набирают популярность смартфоны китайских брендов, которые активно наращивают свою долю рынка», – заявляет руководитель по продуктам и операционной эффективности Yota Петр Чернявский.

АналитикиYotaизучили также статистику по планшетам, зарегистрированным в сети. Теперь в топе предпочтений молодежи –iPadAir, а на втором месте расположился SamsungGalaxyTab A7 Lite. В пятерку самых популярных планшетов у абонентов 16–25 лет входят еще две модели этого бренда: GalaxyTab A8 и GalaxyTab A7.