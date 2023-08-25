Балицкий: Украина не атакует ЗАЭС, поскольку осознает ответный удар

Врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий считает, что Украина не наносит ударов по Запорожской АЭС, поскольку осознает последующий ответ со стороны России. В частности, возможные атаки на расположенные в Ровенской или Хмельницкой области атомные станции.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

«Если только по атомной станции прилетит, то они знают, что прилетит по Ровенской или Хмельницкой (атомным станциям.— "Ъ"). Если они ударят по нашей атомной станции, мы ударим по их, и они это знают. Поэтому противник сегодня не активен в этом вопросе»,— сказал Евгений Балицкий (цитата по «РИА Новости»). Он также добавил, что в случае удара по украинским атомным станциям последствия коснутся и европейских стран.

ЗАЭС — самая крупная атомная станция в Европе. Она расположена вблизи города Энергодара Запорожской области на берегу Каховского водохранилища и состоит из шести энергоблоков. С марта 2022 года ЗАЭС находилась под обстрелами, постепенно реакторы останавливали, а к 11 сентября все шесть энергоблоков перестали вырабатывать электроэнергию из соображений безопасности. С октября прошлого года ЗАЭС находится под управлением АО «Росэнергоатом» («дочка» «Росатома»).

О том, что происходит после ввода войск России на Украину,— в онлайн-трансляции «Ъ».

Милена Костерева