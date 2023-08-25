Корабль «Прогресс МС-24» пристыковался к МКС

Грузовой космический корабль «Прогресс МС-24» пристыковался к Международной космической станции (МКС). Корабль взлетел с космодрома Байконур 23 августа на ракете-носителе «Союз-2.1а», на которой была символика 300-летия Екатеринбурга.

Как следует из трансляции «Роскосмоса» на YouTube, стыковка корабля с модулем «Звезда» российского сегмента МКС произошла в 6:50 мск. Состыковка прошла автоматически под контролем специалистов подмосковного Центра управления полетами Центрального научно-исследовательского института машиностроения и российских космонавтов с МКС.

«Прогресс МС-24» доставил на МКС 2,5 тыс. кг грузов: 500 кг топлива, 420 кг воды, 40 кг азота, 1,5 тыс. кг медицинских и санитарно-гигиенических средств, питания и одежды для космонавтов, оборудования и инструментов. Корабль будет на орбите 174 дня.

Анастасия Ларина