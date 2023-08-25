СМИ: встреча Путина и Эрдогана пройдет в Сочи

Президенты Турции и России Реджеп Тайип Эрдоган и Владимир Путин планируют встретиться в Сочи. Однако конкретики по возможной дате встречи лидеров государств пока нет. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на источник в канцелярии турецкого президента.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ Фото: Дмитрий Азаров, Коммерсантъ

Источник отметил, что, не исключено, что встреча пройдет в сентябре. Ранее в качестве возможной даты называли 4 сентября.

В Кремле эту информацию пока не подтверждают.

Российский и турецкие лидеры договорились провести очную встречу в начале августа. Газета Yeni Safak сообщила, что господин Эрдоган прибудет в Россию. Главная задача, которую перед собой поставила Анкара, заключается в том, чтобы уговорить Москву на возобновление зерновой сделки, из которой Россия вышла 18 июля.

Наталья Решетняк

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