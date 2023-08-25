Пропавшего экс-гитариста «Алисы» Шаталина нашли живым

Сооснователя рок-группы «Алиса», гитариста Андрея Шаталина, пропавшего на этой неделе, нашли живым. Об этом накануне сообщили в поисково-спасательном отряде «Лиза Алерт».

«Найден. Жив. Благодарим всех за помощь!» — говорится в тексте сообщения, подробности о его состоянии не приводятся. По данным «Говорит Москва», волонтеры уточнили, что музыканта нашли в лесу.

О пропаже 63-летнего господина Шаталина в Санкт-Петербурге стало известно 22 августа. В карточке на сайте «Лизы Алерт» говорилось, что мужчина ушел из дома и не вернулся.

Андрей Шаталин выступал с группой с перерывами с 1983 года. Он вышел из ее состава в 2003. Спустя четыре года выпустил сольный альбом «8 мелодий для электрического пианино».

Лаура Кеффер