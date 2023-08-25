Главные анонсы 25 августа

Премьер-министр России Михаил Мишустин в Армении примет участие в заседании Евразийского межправительственного совета под эгидой российского председательства в органах ЕАЭС.

В Москве состоится совещание по ликвидации последствий подтоплений в Бурятии и Приморье, которое проведет вице-премьер, полномочный представитель президента в Дальневосточном федеральном округе Юрий Трутнев.

Бывший руководитель Национальной разведывательной организации Турции и действующий глава МИД страны Хакан Фидан совершит первый визит на Украину в новой должности.

Казахстан с рабочим визитом посетит президент Таджикистана Эмомали Рахмон.

В Белоруссии пройдет перегруппировка участников учений ОДКБ.

В Берлине состоится первое слушание по делу гражданина России, обвиняемого в покушении на убийство и попытке поджога здания, где работают корреспонденты «РИА Новости».