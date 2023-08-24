В Сочи жителей пострадавшего от пожара дома разместят в ПВР

16 жителей пострадавшего в Сочи дома разместят в гостинице. Как сообщает пресс-служба полиции Сочи, всего в доме повредилось семь квартир.

На месте пожара работают полицейские. Сейчас они оцепили место происшествия. Сотрудники Госавтоинспекции регулируют движение транспорта.

Пожар на мансарде четырехэтажного жилого дома произошел на Новороссийском шоссе в Хостинском районе Сочи в 17:44. Площадь возгорания составила 450 кв. м. К 19 часам пожар был локализован на площади 550 кв. м. В 20:07 последствия пожара была ликвидированы.

Из горящего дома эвакуировали 60 человек. Прокуратура начала проверку по факту случившегося.

Татьяна Ручкина

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