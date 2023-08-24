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Коммерсантъ FM
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ООН заявила об обеспокоенности из-за атак на гражданскую инфраструктуру РФ

Заместитель генерального секретаря ООН Розмари ДиКарло заявила, что организация обеспокоена безопасностью гражданского населения в связи с обстрелами российских приграничных территорий, а также атаками беспилотников на Москву и другие города России.

Фото: John Minchillo / AP

Фото: John Minchillo / AP

«Нападения на гражданское население и гражданскую инфраструктуру — где бы они ни происходили — не имеют оправдания и строго запрещены международным правом»,— сообщила госпожа ДиКарло, открывая заседание Совета безопасности ООН по Украине.

Министерство обороны России обвиняет Украину в попытках атаковать территорию России, включая Москву, беспилотниками. В последний раз об атаке на столицу сообщалось вчера, 23 августа: системы ПВО сбили два БПЛА над территорией Можайского и Химкинского районов Московской области, еще один подавили средствами РЭБ, после чего он врезался в здание в «Москва-Сити».

Что происходит после ввода войск России на Украину — в онлайн-трансляции «Ъ».

Лусине Баласян

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