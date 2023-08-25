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Советский союз с Солнцем

100 лет назад стране социализма стали нужны солнечные машины

В ответ на призыв Ассната (Всероссийской ассоциации натуралистов, союза самоучек) изобретатели с разных концов СССР, даже с далекого Кавказа, ежедневно присылают проекты гелиомоторов (солнечных машин).

Радар-детектор солнечной энергетической установки СЭУ-66 — гелиоустановки, преобразующей энергию солнечной радиации в тепловую или электрическую

Радар-детектор солнечной энергетической установки СЭУ-66 — гелиоустановки, преобразующей энергию солнечной радиации в тепловую или электрическую

Фото: Стрелков / РИА Новости

Радар-детектор солнечной энергетической установки СЭУ-66 — гелиоустановки, преобразующей энергию солнечной радиации в тепловую или электрическую

Фото: Стрелков / РИА Новости

Брошенное Асснатом семя упало и уже дало радующие взор пышные всходы, за которыми ассоциация любовно и старательно ухаживает в твердой надежде получить в самом недалеком будущем обильный урожай в виде ряда конструктивных чертежей, описаний, моделей и действующих гелиомоторов, долженствующих фигурировать и безусловно удивлять посетителей на всероссийской с.-х. выставке, а затем сыграть революционную роль в советской энергетике. Комитет выставки всецело пошел навстречу Асснату и уже отпустил нужные денежные средства, признав огромное значение гелиомоторов в науке, технике и строительстве советской России.

Уже используя даровые стихийные силы природы — ветер, текущие и падающие воды при посредстве ветряков и водяных турбин, мы не можем не использовать и даровую энергию солнечного луча, а также некоторые другие, лежащие пока во мраке забвения природные источники даровой энергии — титаническую силу прибоя морских волн, морских приливов и отливов, извержений вулканов, горячих источников, движения глетчеров, термоэлектрические токи, баснословные заряды атмосферного электричества и др.

Ассоциация снова обращается к заинтересованным гражданам всего мира с призывом немедленно присылать нам свои планы, проекты, предположения относительно солнечных машин и вообще использованию природных сил. Адрес: Москва, Петровско-Разумовское, Петровская с.-х. академия, председателю Ассоциации натуралистов (союза самоучек) А. П. Модестову.

Статья главы Ассната была опубликована в «Известиях» 20 мая 1923 года.

Публикацию подготовил Алексей Алексеев

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