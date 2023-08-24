МВФ: субсидии на ископаемое топливо в мире достигли рекордных $7 трлн

Международный валютный фонд (МВФ) представил отчет о мировых субсидиях на ископаемое топливо (.pdf). Суммарные субсидии на ископаемые виды топлива в мире в 2022 году достигли рекордного показателя — $7 трлн. Объем субсидий России на ископаемые виды топлива в 2022 году составил $421 млрд, по этому показателю страна входит в тройку лидеров, следует из отчета организации.

В отчете МВФ говорится, что рост субсидий связан с резким увеличением стоимости энергоносителей. По данным экспертов, повышение было связано с экономическим восстановлением после пандемии COVID-19 и военным конфликтом между Россией и Украиной.

МВФ отмечает, что около половины глобальных субсидий приходится на Восточную Азию и Тихий океан. В разрезе по странам крупнейшей субсидирующей страной в абсолютном выражении остается Китай. За ним следуют США, Россия, ЕС и Индия. На Китай в прошлом году пришлось $2,2 трлн из общего объема субсидий, США — $760 млрд, Россию — $421 млрд, Индию — $350 млрд, страны ЕС — $310 млрд.

Согласно представленным в отчете таблицам, объем российских субсидий на ископаемые виды топлива соответствует 23,6% ВВП. Объем явных субсидий за отчетный период составил $71 млрд. Неявные субсидии России, по оценке МВФ, составляют $351 млрд.

МВФ определяет субсидии на ископаемое топливо как его потребление в стране, умноженное на разницу между фактическими ценами и ценами, которые были бы при импорте в страну.

Милена Костерева