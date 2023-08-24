Норвежец Магнус Карлсен впервые выиграл Кубок мира по шахматам

32-летний норвежский шахматист Магнус Карлсен на тай-брейке победил шахматиста из Индии Рамешбабу Прагнанандху и выиграл Кубок мира по шахматам. Игра прошла в Баку.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Tofik Babayev / AFP Фото: Tofik Babayev / AFP

Две партии в классические шахматы закончились ничьей. Норвежец выиграл первую партию тай-брейка, играя черными фигурами. Вторая партия закончилась ничьей.

Магнус Карлсен впервые выиграл Кубок мира. Он стал самым молодым шахматистом, возглавившим официальный рейтинг FIDE в возрасте 19 лет и 1 месяца. В неофициальный рейтинг Эло LiveRating он был на первом месте еще в 17-летнем возрасте (5 сентября 2008 года).

В 2013 году он стал чемпионом мира по классическим шахматам. Он защищал этот титул четыре раза. В этом же году журнал Time включил шахматиста в список «100 самых влиятельных людей в мире» в категории «Титаны». Комментарий к номинации составил Гарри Каспаров (признан иностранным агентом). На данный момент Магнус Карлсен первый в рейтинге FIDE.

Анастасия Ларина