В Геленджике задержали 39 нелегальных мигрантов

В Геленджике полиция задержала 39 жителей Туркменистана и Узбекистана, нелегально работавших на строительном объекте в центре города. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Краснодарскому краю, 26 из них суд решил выдворить из страны.

Мигрантов выявили при проведении специальных рейдов. Установлено, что 35 иностранцев прибыли в Геленджик из Ставропольского края. Тех, кого суд решил оставить в стране, отправили к месту расположения принимающей стороны в Ставропольский край.

В отношении всех мигрантов составили административные протоколы за нарушение режима пребывания на территории РФ и незаконное осуществление трудовой деятельности (по ст. 18.8, 18.10 и 20.25 КоАП РФ). В отношении их работодателя организовали проверку, по результатам которой будет принято процессуальное решение.

В Краснодаре после рейдов полицейских в краснодарском ЖК «Самолет» задержали 76 иностранных рабочих. 24 августа глава СКР Александр Бастрыкин поручил проверить информацию о мигрантах в Новороссийске. В соцсетях сообщают, что они перелезают через забор школы, на стадионе которой играют в футбол и мешают местным детям.

Татьяна Ручкина

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