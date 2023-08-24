СКР проверит сведения о мигрантах, играющих в футбол в школе Новороссийска

Глава Следственного комитета России (СКР) Александр Бастрыкин поручил региональному главку проверить информацию из Telegram-канала «Многонационал» о противоправных действиях мигрантов в Новороссийске. Об этом сообщает пресс-служба ведомства.

По версии автора видео, в селе Гайдук мигранты перелезают через забор местной школы и играют в футбол на школьном стадионе, мешая местным детям. Кроме того, иностранцы проводят в сельском доме культуры «мероприятия религиозного толка» по пятницам.

«Если они там молятся, то почему они не делают это в другом предназначенном для этого месте»,— говорится в подписи к видеоролику, на который обратил внимание СКР.

Известно, что мечети на территории Новороссийска нет.

В июле этого года полиция Москвы опровергла недостоверную информацию, размещенную в Telegram-канале «Многонационал», в которой указано, что двое мужчин, бывшие граждане стран ближнего зарубежья, жестоко избили прохожих, один из которых впоследствии скончался.

Ранее региональный главк Следственного комитета России проверял информацию СМИ о мигрантах из Центральной Азии, которые якобы нарушают общественный порядок и размеренную жизнь в краснодарском ЖК «Самолет». В результате рейдов полицейские задержали 76 иностранных рабочих. Сотрудники правоохранительных органов выявили семь фактов незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ, а также два случая фиктивной постановки на регистрационный учет. В отношении нарушителей составлены административные протоколы, материалы переданы в суд.

Наталья Решетняк

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