АО «Русский водород» приступит к завершению строительства «Донбиотеха» в октябре

Компания АО «Русский водород» возобновит строительные работы на заводе по глубокой переработке зерна «Донбиотех» в Ростовской области в октябре текущего года. Об этом в ходе своего доклада на заседании правительства региона рассказал министр сельского хозяйства и продовольствия Ростовской области Константин Рачаловский. Его цитирует «РБК Ростов-на-Дону».

По словам господина Рачаловского, сейчас инвестор ждет заключение консалтинговой компании и готовит документы для получения кредита на завершения строительства объекта.

«Порядка 20 млрд руб. надо привлечь дополнительных средств. В октябре предполагаем выход на площадку для достройки завода. Параллельно идет работа по проектированию автомобильной дороги»,— цитирует Константина Рачаловского издание.

Напомним, в мае недостроенный завод, который начал строить предприниматель Вадим Варшавский в 2010 году, был выкуплен за 7,1 млрд руб. компанией «Русский водород». Новый владелец планирует запустить производство в 2026 году.

По данным «СПАРК-Интерфакс», АО «Русский водород» учреждено в Москве в 2021 году. Акционерное общество специализируется на оптовой торговле. В 2022 году выручка компании составила 11 млрд руб., чистая прибыль — 34,8 млн руб. Под управлением «Русского водорода» находятся «Башкирская содовая компания», «Стерлитамакский нефтехимический завод», «Синтез-Каучук», «Титановые инвестиции» и др. В августе текущего года АО «Русский водород» было переименовано в АО «Росхим».

Анастасия Назарова