Троих игроков ФК «Урал» вызвали в сборную России

Три игрока футбольного клуба «Урал» попали в расширенный список сборной России. Как сообщили в пресс-службе ФК, ими стали полузащитники Андрей Егорычев, Александр Юшин и вратарь Илья Помазун.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Футболисты ФК "Урал" Андрей Егорычев и Александр Юшин

Фото: Пресс-служба ФК «Урал» Футболисты ФК "Урал" Андрей Егорычев и Александр Юшин

Фото: Пресс-служба ФК «Урал»

По данным Российского футбольного союза, всего в списке тренерского штаба на сентябрьские сборы —пока 36 футболистов. Учебно-тренировочный сбор начнется 4 сентября в Новогорске и продлится до 12 числа. О товарищеских матчах сборной будет объявлено дополнительно.

По данным «Ъ», Илья Помазун входит в число кандидатов на приз имени Льва Яшина «Лучший вратарь России — 2022/2023».

Напомним, ранее ФК «Урал» в матче пятого тура «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл калининградскую «Балтику». Игра проходила в Калининграде на «Ростех-Арене» и закончилась со счетом 0:1 (0:0). ФК «Урал» после пяти игр в чемпионате России набрал 13 очков и вновь вышел на первое место в таблице.

Полина Хабарова

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте