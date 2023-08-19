ФК «Урал» в пятом туре РПЛ обыграл «Балтику»

Футбольный клуб «Урал» в матче пятого тура «Мир» Российской премьер-лиги (РПЛ) обыграл калининградскую «Балтику». Игра проходила в Калининграде на «Ростех-Арене» и закончилась со счетом 0:1 (0:0). За матчем на трибунах наблюдали более 9,6 тыс. зрителей.
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В самом начале второго тайма нападающий «Урала» Алексей Каштанов заработал на себе пенальти, который сам и реализовал.
ФК «Урал» после пяти игр в чемпионате России набрал 13 очков и вновь вышел на первое место в таблице.
Матч шестого тура РПЛ «Урал» проведет 26 августа. Он сыграет в гостях против «Зенита» (Санкт-Петербург).