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Коммерсантъ FM
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Минпромторг оценил ущерб бюджету от незаконного оборота табака в 46,5 млрд руб.

Министерство промышленности и торговли подсчитало ущерб федеральному бюджету от нелегального оборота табака. В первом полугодии 2023 года он составил не менее 46,5 млрд руб.

Как сообщил директор департамента системы цифровой маркировки товаров и легализации оборота продукции Минпромторга Владислав Заславский, бюджетные потери от незаконной продажи табачных изделий подсчитаны на основе исследования Национального научного центра компетенций в сфере противодействия незаконному обороту промышленной продукции.

«Доля незаконного оборота сигарет составила 13,3% в пересчете на курильщиков. Минимальные бюджетные потери за первое полугодие 2023 года оцениваются в 46,5 млрд руб.»,— отметил господин Заславский (цитата по «Интерфаксу»).

В июне Владимир Путин подписал закон, который устанавливает госрегулирование производства и оборота табачных изделий в стране по аналогии с алкогольным. Закон вступит в силу с 1 марта 2024 года.

Для производства никотинсодержащей продукции необходимо будет получить лицензию на установку оборудования для производства с обязательной госрегистрацией, а также вести учет продукции, основанный на системе маркировки «Честный знак». Консервация не используемого для приготовления табачной продукции оборудования станет обязательной. Импорт и экспорт продукции с содержанием никотина будет возможен лишь при наличии лицензии.

Подробнее — в публикации «Ъ FM» «Нелегальный табак до дела доведет».

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