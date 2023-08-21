СКР проверит информацию о мигрантах, мешающих жить краснодарцам в ЖК «Самолет»

Региональный главк Следственного комитета России проверяет информацию СМИ о мигрантах из Центральной Азии, которые якобы нарушают общественный порядок и размеренную жизнь в краснодарском ЖК «Самолет».

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Ранее в телеграм-каналах были опубликованы сведения о том, что приезжие в состоянии опьянения находятся на детских и спортивных площадках, спят на общих балконах дома, проживают в квартирах большим количеством человек и «иным образом нарушают права жильцов».

«Следователям Прикубанского округа Краснодара поручено проверить изложенные сведения, в том числе вопросы соблюдения миграционного законодательства», — уточняют в пресс-службе СУ СКР по Краснодарскому краю.

Кроме того, полиция Краснодара организовала рейды по выявлению нелегальных мигрантов после жалоб краснодарцев.

Наталья Решетняк

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