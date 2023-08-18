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Пять электробусов выйдут на маршруты в Нижнем Новгороде в сентябре

Первые пять электробусов для работы на маршрутах общественного транспорта в Нижнем Новгороде прибудут в города к началу сентября. Об этом губернатор Глеб Никитин сообщил в своем Telegram-канале.

Фото: правительство Нижегородской области

Фото: правительство Нижегородской области

По его словам, электробусы изготовлены по индивидуальному заказу Нижегородской области на Горьковском автозаводе.

По прибытии в Нижний Новгород они пройдут тестовую обкатку и после выйдут на маршруты.

Почему в Нижнем Новгороде убирают троллейбусы

Как писал «Ъ-Приволжье», в Нижнем Новгороде планируется ликвидировать большинство троллейбусных маршрутов и заменить троллейбусы на электробусы. Всего для Нижнего Новгорода планируется закупить 113 электробусов и 51 зарядную станцию. На обновление электротранспорта направили 5,3 млрд руб. из федерального и регионального бюджетов. Часть жителей против закрытия троллейбусного движения и просят СК РФ повлиять на ситуацию.

Андрей Репин

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