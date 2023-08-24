В Тобольске в сентябре на два дня запретят запускать беспилотники

В Тобольске (Тюменская область) 1 и 10 сентября запретят запускать беспилотники, сообщили в пресс-службе администрации города. 1 сентября запрет будет связан с празднованием Дня знаний, а 10 — с выборами губернатора.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ Фото: Александр Коряков, Коммерсантъ

На пост губернатора от партии «Единая Россия» претендует действующий губернатор Александр Моор, от ЛДПР — Денис Садовников, от КПРФ — Иван Левченко, а от «Справедливая Россия — Патриоты — За правду» — Владимир Пискайкин.

Напомним, в мае областные власти планировали ввести запрет на использование беспилотников на территории региона до снятия режима базовой готовности. Режим базовой готовности в Тюменской области был установлен президентом Владимиром Путиным в октябре прошлого года. Он предполагает усиление охраны общественного порядка и важных объектов.

Полина Хабарова

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