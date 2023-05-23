Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
На главную региона
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

В Тюменской области планируют запретить запускать беспилотники

Власти Тюменской области планируют ввести запрет на использование беспилотников на территории региона до снятия режима базовой готовности. Об этом пишет 72.ru со ссылкой на проект документа, разработанного в департаменте гражданской защиты и пожарной безопасности области.

Использовать беспилотники смогут только представители власти, а также компании, которые заключат с ними договоры.

В начале мая аналогичный запрет ввели в ряде других российских регионов. Незадолго до этого, ночью 3 мая, в Москве была совершена попытка нанесения удара беспилотными летательными аппаратами по кремлевской резиденции президента.

Режим базовой готовности в Тюменской области был установлен президентом Владимиром Путиным в октябре прошлого года. Этот режим предполагает усиление охраны общественного порядка и важных объектов.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...