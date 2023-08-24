В Воронеже убийца фитнес-тренера Андрей Коченков признал вину

Обвиняемый в убийстве (ч.1 ст. 105 УК РФ, до 15 лет лишения свободы) воронежского фитнес-тренера Андрей Коченков признал вину. Об этом сообщили в региональном управлении СКР.

Тело 28-летней девушки с перерезанным горлом было найдено 2 августа в Воронеже в подъезде дома на улице Лидии Рябцевой. Заочное обвинение 9 августа было предъявлено 24-летнему Андрею Коченкову. Полиция задержала его в Центральном районе 19 августа.

Подозреваемого доставить в больницу в бессознательном состоянии с ожогами тела. По данным медицинских работников, определить точные сроки лечения пока невозможно. При этом следователи очно предъявили Андрею Коченкову обвинение, с которым он согласился.

По уголовному делу продолжается выполнение следственных и процессуальных действий, направленных на сбор и закрепление доказательственной базы.

Александр Прытков

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