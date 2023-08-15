Разыскиваемому за убийство фитнес-тренера жителю Воронежа заочно предъявили обвинение

Управление Следственного комитета по Воронежской области сообщило, что заочно предъявило жителю облцентра Андрею Коченкову обвинение в убийстве 28-летней девушки, работавшей фитнес-тренером. 24-летний молодой человек объявлен в федеральный розыск.

Тело девушки с перерезанным горлом было найдено в подъезде дома на улице Лидии Рябцевой в Коминтерновском районе 2 августа. По предварительным данным, злоумышленник расправился с ней и скрылся с места преступления. Возбуждено уголовное дело об убийстве (ст. 105 УК РФ).

Алина Морозова

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