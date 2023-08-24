Пермь примет международный турнир по смешанным единоборствам UralFC

Правительство Пермского края, ПАО «Уралкалий» и международная профессиональная лига Ural FC заключили договор о сотрудничестве. Соглашение предполагает сотрудничество в сфере развития физкультуры и спорта, и, в частности, популяризации боевых искусств и единоборств.



В рамках соглашения в Перми проведут международный турнир Ural FC. Это мероприятие станет центральным событием спортивной программы международного форума «Россия – спортивная держава» (РСД), который пройдет в Перми с 19 по 22 октября. «Проведение такого масштабного турнира является большим праздником для города, и мы очень рады, что компания “Уралкалий” и организация Ural FC приняли решение провести мероприятие в этом году в Перми. Для нас РСД – это мини-деловая олимпиада, где мы ждем огромное количество гостей. И наличие таких надежных партнеров, которые будут создавать атмосферу и крутое событие на площадке Форума, безусловно, очень важно, и мы очень благодарны коллегам, что они вместе с нами идут рука об руку», – отметила глава краевого минспорта Татьяна Чеснокова.

В этом году турнир Ural FC изменит свой формат: помимо бойцов смешанных боевых единоборств и кикбоксинга, на ринг выйдут боксеры. Все поединки пройдут 20 октября в УДС «Молот». В ближайшее время билеты поступят в продажу.

ПАО «Уралкалий»