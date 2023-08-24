Вторая серия дебатов кандидатов на пост главы города прошли в Ижевске

23 августа состоялась вторая серия общественных дебатов кандидатов на пост главы Ижевска. Ее организовал холдинг Centre digital & media. Трансляция в прямом эфире велась в группах во «ВКонтакте» «Ъ-Удмуртия» и портала Izhlife.

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В дебатах приняли участие Артем Селезнев, Лариса Трефилова, Владимир Ульянов, Валерий Швецов и Сергей Шишкин. Приглашенные на эту серию Рустам Зайнуллин и Дмитрий Чистяков не смогли принять участие в дебатах.

Участникам были заданы одинаковые вопросы о наполнении городского бюджета, привлечении инвесторов, развитии социальной сферы, формировании команды администрации и работе с горожанами. Кандидаты смогли задать вопросы друг другу. Затем прошел блок вопросов от пользователей соцсетей. У участников дебатов была возможность кратко представить основные моменты своей программы развития города и рассказать, зачем они решили поучаствовать в конкурсе.

Таким образом, всего в двух сериях дебатов приняли участие 10 кандидатов из 19. Первая серия прошла 22 августа. Не смогли присутствовать или не захотели Кирилл Смирнов, Сергей Романов, Александр Новожилов-Лю. У организаторов не получилось связаться с кандидатами Айдаром Шайбаковым, Русланом Алексеевым, Анатолием Мешковым и Сергеем Андреевым.

Конкурс по отбору кандидатов на пост главы Ижевска проходит в администрации города 24 августа. Трансляции выступлений претендентов не предусмотрена. По итогам работы комиссии будут определены два лучших кандидата, которые представят свои программы на сессии гордумы. Депутаты тайным голосованием выберут нового градоначальника.