В Ижевске прошла первая серия дебатов кандидатов на пост главы города

22 августа в пресс-центре медиахолдинга Centre digital & media прошла первая серия общественных дебатов кандидатов на пост главы Ижевска. Их организовал холдинг самостоятельно, по процедуре отбора кандидатов дебаты не предусмотрена. Трансляция велась в группах во «ВКонтакте» «Коммерсантъ-Удмуртия» и портала Izhlife.

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В дебатах приняли участие Артем Астраханцев, Александр Бадица, Елена Беляева, Юлия Камашева и Олег Овчинников. Они коротко рассказали об основных моментах своей программы развития города, ответили на вопросы, касающиеся наполнения муниципального бюджета, привлечения инвестиций, развития социальной сферы.

Блок вопросов для кандидатов от пользователей соцсетей включал темы развития городской инфраструктуры, подземных переходов, платных парковок.

Вторая серия общественных дебатов пройдет с 16:00 до 18:00 23 августа и будет транслироваться во «ВКонтакте» «Коммерсантъ-Удмуртия» и портала Izhlife. На них ожидается участие Рустама Зайнуллина, Артема Селезнева, Ларисы Трефиловой, Владимира Ульянова, Дмитрия Чистякова, Валерия Швецова и Сергея Шишкина.

Всего на конкурс заявились 20 человек, один из них снял свою кандидатуру. Некоторые из участников отказались от дебатов, с тремя кандидатами не удалось связаться организаторам.

Сам конкурс по отбору кандидатов на пост главы города пройдет 24 августа в здании администрации Ижевска. Как сообщили в пресс-службе муниципалитета, трансляция выступления кандидатов не предусмотрена. Конкурсная комиссия определить двоих лучших претендентов, которые представят свои программы на сессии городской думы.