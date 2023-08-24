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Заседание по отбору кандидатур на пост главы Ижевска началось в администрации

В столице Удмуртии сегодня, 24 августа, началось заседание комиссии по отбору кандидатур на пост главы Ижевска. В рамках собеседование конкурсная комиссия в составе 12 человек оценивает профессиональные и личностные качества конкурсантов, а также программы развития муниципального образования. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

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Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

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Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

Фото: Коммерсантъ / Мария Бакланова

По результатам рассмотрения комиссия определит не менее двух кандидатов из 18 претендентов. Материалы направят на рассмотрение в гордуму Ижевска. На внеочередной сессии, которая состоится 5 сентября, депутаты определят руководителя города.

Напомним, 22 и 23 августа в пресс-центре медиахолдинга Centre digital & media состоялись общественные дебаты кандидатов на пост главы Ижевска. Их организовал холдинг самостоятельно, по процедуре отбора кандидатов дебаты не предусмотрена.

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