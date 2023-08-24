В центре Екатеринбурга с 1 октября закроют движение по улице Боевых дружин

В центре Екатеринбурга с 1 октября до 1 декабря закроют движение по улице Боевых дружин, сообщает администрация города. Движение будет перекрыто застройщиком «УГМК-сити» от улицы Октябрьской Революции до улицы Февральской Революции. Напомним, девелопер ведет строительство квартала «Екатеринбург-Сити» и объекта «На октябрьской».

В мэрии объяснили, что перекрытие улицы необходимо для строительства канализации. Автомобилисты смогут объехать данный участок по улицам Маршала Жукова, Челюскинцев и Бориса Ельцина.

Напомним, что «УГМК-Навигатор» продлил срок перекрытия по ул. Антона Валека до 15 августа 2024 года.

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