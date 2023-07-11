В Екатеринбурге продлили срок перекрытия улицы Антона Валека до августа 2024 года

ООО Специализированный застройщик «УГМК-Навигатор» продлил срок перекрытия по ул. Антона Валека в Екатеринбурге до 15 августа 2024 года. Об этом сообщили в пресс-службе администрации города. Движение закрыто на участке от ул. Антона Валека, 7 до ул. Февральской Революции.

На перекрытом участке идет строительство ЖК. Закрытие движения необходимо для переустройства сетей связи.

Объезд организован с ул. 8 Марта через арку здания на площади Октябрьская, 3. В мэрии отметили, что перекрытия не отразятся на движении общественного транспорта.

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