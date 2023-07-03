«УГМК-Застройщик» планирует построить еще две башни с термальным комплексом в квартале «Екатеринбург-Сити»

Компания «УГМК-Застройщик» планирует построить термальный комплекс в квартале «Екатеринбург-Сити». Как рассказал «Ъ-Урал» генеральный директор компании Евгений Мордовин, бассейны и термальный комплекс появятся в одной из башен внутри квартала.

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«Сейчас мы завершаем эскизный проект по строительству еще двух башен внутри квартала. Их объединит пятиэтажный стилобат, который будет выходить на внутреннюю площадь "Екатеринбург-Сити". На первых двух этажах предусмотрены рестораны и торгово-развлекательное пространство. На пятом этаже стилобата появится термальный комплекс с бассейнами»,— рассказал господин Мордовин. Он отметил, что сейчас такой вид отдыха стал популярен, но в основном развивается за городом.

В одном из зданий будут офисы, а во втором апартаменты под сдачу в аренду, как в «Башне Исеть». Так, офисы займут порядка 15 тыс. кв. м, а апартаменты около 18 тыс. кв. м. «Мы видим, что спрос на апартаменты сегодня очень высокий. Но, например, в "Башне Исеть" апартаменты большой площади — от 78 кв. м и выше, а здесь мы сделаем их меньшим форматом – приближенным к площади квартир: 50, 70, 90 и 110 кв. м. Их мы также будем сдавать в аренду через нашу управляющую компанию»,— пояснил Евгений Мордовин.

Напомним, «УГМК-Застройщик» обновил концепцию застройки «Екатеринбург-Сити» и показал, как будет выглядеть квартал. За 10 лет компания планирует построить в центре города несколько небоскребов, гастромолл, несколько деловых центров и обустроить общественные пространства. Весь квартал хотят сделать пешеходным.

Мария Игнатова

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