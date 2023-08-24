В Свердловской области по решению суда пересмотрят цены на вывоз мусора

В Свердловской области планируют пересмотреть тариф на вывоз мусора для Спецавтобазы. Как сообщает Е1, Свердловский областной суд признал недействительным постановление Региональной энергетической комиссии (РЭК) № 239-ПК от 16 декабря 2021 года. Именно этот документ определял стоимость вывоза мусора.

Как рассказали на Спецавтобазе РЭК действительно рассмотрит изменение тарифа на услугу по обращению с твердыми коммунальными отходами (ТКО). «Окончательное решение об установлении новых долгосрочных тарифов остается за РЭК Свердловской области — регулирующий орган определит, будут ли они изменены, как именно и с какого времени начнут действовать»,— пояснили на Спецавтобазе изданию. Отмечается, что РЭК рассмотрит этот вопрос на заседании 30 августа.

Напомним, в Свердловской области планируют строить мусоросортировочный комплекс. Жители Сысертского городского округа обратились к региональным властям с просьбой не строить его в их округе. При этом власти заявляют, что окончательная площадка для строительства еще не выбрана, а будущее производство будет безопасным для населения.

Ранее региональные власти заявили, что в области не будут повышать минимальный взнос на капремонт в 2024 году.

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