В Туве утвердили стратегию развития тувинского языка

Стратегию поддержки и развития тувинского языка утвердили в Республике Тува. Соответствующий указ подписал глава региона Владислав Ховалыг. Основной задачей является создание условий «для полноценного функционирования тувинского языка и как результат – остановка языкового сдвига и восстановление передачи родного тувинского языка детям в естественных условиях», сообщает правительство региона.

Стратегия была разработана сотрудниками Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований, Института развития национальной школы, членами общественных объединений и другими представителями научных кругов. Сейчас им предстоит в течение месяца разработать план мероприятий принятой стратегии до 2033 года.

В первом чтении проект стратегии был принят еще в марте, однако, как уточнили в республиканском правительстве, «в связи с большой исторической важностью документа было решено отложить утверждение и доработать проект».

Ранее сообщалось, что в Туве вернули исконные названия 104 сумонам (административно-территориальным единицам). В июне правительство республики создало рабочую группу по добавлению тувинского языка в сервис «Яндекс.Переводчик».

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Оксана Павлова