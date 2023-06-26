Тувинский язык появится в «Яндекс.Переводчик»

Правительство Республики Тыва создало рабочую группу по добавлению тувинского языка в сервис «Переводчик» общенационального интернет-портала. Соответствующее распоряжение опубликовано на сайте правительства.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ Фото: Влад Некрасов, Коммерсантъ

Группу возглавил заместитель председателя правительства Орлан Сарыглар. В ее состав вошли, в том числе, представители Тувинского института гуманитарных и прикладных социально-экономических исследований, Союза писателей Тувы, Национального музея им. Алдан-Маадыр и др. План мероприятий группа должна подготовить до 30 июня.

«Для того, чтобы в сервисе «Яндекс.Переводчик» среди прочих появился тувинский язык, нам необходимо собрать 1 млн тувинско-русских параллельных фраз, на основе которых нейросети компании «Яндекс» могут обучиться грамматике и лексике тувинского языка»,– сообщал ранее господин Сарыглар в своем аккаунте в соцсети «ВКонтакте». По его данным, к началу июня было собрано более 200 тыс. таких фраз.

В распоряжении республиканского правительства указывается, что эта работа проводится в рамках проведения в России в 2022-2032 годах Международного десятилетия языков коренных народов.

Читайте нас также в Telegram и ВКонтакте.

Валерий Лавский