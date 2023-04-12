В Туве исконные названия вернули 104 административно-территориальным единицам

В Республике Тыва за последнее время 104 сумонам (административно-территориальным единицам) вернули исконные названия. Теперь в этих названиях не будет окончания «-ский».

«В Государственном каталоге географических названий значились наименования сумонов, не соответствующие правилам тувинской топонимики. Например, сумоны Бижиктиг-Хайский вместо Бижиктиг-Хая, Арысканский вместо Арыскан, Хову-Аксынский вместо Хову-Аксы и др.»,– пояснили смысл этой работы в пресс-службе верховного хурала, отметив, что тем самым устранены расхождения в названиях в федеральных и республиканских документах.

Слово «сумон», по данным историков, появилось на административной карте Тувы во второй половине XVIII века. Это произошло после того, как тувинские земли вошли в состав китайской империи во главе с маньчжурской династией Цин.

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Валерий Лавский