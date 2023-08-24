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Коммерсантъ FM
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Венгрия вступит в переговоры об украинской формуле мира

Президент Венгрии Каталин Новак сообщила, что Венгрия вступит в переговоры по предложенной президентом Украины Владимиром Зеленским формуле мира. Она также сообщила, что скоро Венгрия и Украина «достигнут прогресса в отношении прав венгерского меньшинства в Закарпатье».

«Мы договорились о следующем: как подобает соседям, мы установили прямой канал связи президентов, мы начинаем подготовку нового документа об отношениях между двумя странами, мы включаемся в переговоры по формуле мира, предложенной украинским президентом»,— написала госпожа Новак в Facebook (запрещенная в РФ экстремистская соцсеть) по итогам встречи с Владимиром Зеленским.

5–6 августа в саудовской Джидде прошли переговоры об урегулировании военного конфликта России и Украины. На встречу приехали представители 42 стран. Они обсудили формулу мира президента Владимира Зеленского. Российских представителей в Саудовскую Аравию не пригласили. В офисе президента Украины сообщали, что формулу мира поддерживают 63 страны.

22 августа Каталин Новак встретилась с властями Закарпатской области. 23 августа Каталин Новак посетила третий саммит Крымской платформы в Киеве, а также провела встречу с Владимиром Зеленским.

Как прошел саммит — в материале «Ъ» «Украина готова на крымные меры».

Олеся Павленко

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