Байки из леса

«Деньги» решили опросить российских страховщиков о самых необычных страховых случаях, которые они видели, и выяснили, что подавляющее большинство этих историй так или иначе связано с животными домашними и не очень.

Выйти из полноэкранного режима Развернуть на весь экран Фото: Patrick Pleul / dpa / ZB / ТАСС Фото: Patrick Pleul / dpa / ZB / ТАСС

Лоси и другие пострадавшие

Когда-то довольно давно, еще в прошлом веке, один страховщик показал в редакции «Коммерсанта» любопытный протокол о ДТП. В графе «второй участник ДТП» значилось: «лось, живет в лесу». Как показал опрос «Денег», лоси — частые «клиенты» российских страховых компаний. Так, в «РЕСО-Гарантии» вспомнили два случая. Первая авария произошла в Ярославской области на трассе Москва—Холмогоры. Автомобиль Skoda, которым управлял молодой человек, столкнулся с лосем, внезапно выбежавшим из леса. После происшествия он обратился к врачам с жалобами на головные боли и боли в области шеи. В результате обследования были выявлены многочисленные переломы и увечья, полученные в ДТП. Выплаты по корпоративной страховке от несчастных случаев и болезней составили 1,37 млн руб. Похожий случай произошел под Ижевском, где лось ночью выскочил навстречу внедорожнику Toyota Land Cruiser Prado. Водитель «японца» отделался испугом, а вот автомобиль получил серьезные повреждения: как установила экспертиза, восстанавливать машину было экономически нецелесообразно, страховая выплата составила 1,7 млн руб. В обоих случаях животные «скрылись с места происшествия».

Разумеется, автомобилисты совершают наезды не только на лосей, но и на других животных. Как показывает практика, столкновение даже с небольшим зверем способно нанести значительный ущерб. В «Ренессанс-Страховании» вспоминают, как их клиент сбил на трассе лисицу, остановился и попытался помочь пострадавшему зверю. В это время его автомобиль загорелся. Закончилось все хорошо: лисица не пострадала, а потушить пожар и получить страховку за ущерб удалось довольно быстро.

В «АльфаСтраховании» рассказывают о многочисленных нападениях животных на транспортные средства. Виновником одного из урегулированных в компании страховых случаев стала стая индюков. В отсутствие хозяйки машины птицы напали на припаркованный автомобиль Lada и поклевали весь кузов. Владелец белого Volkswagen из Курганской области был вынужден обратиться за возмещением за повреждения его машины после нападения быка. По словам пострадавшего, когда пастух перегонял стадо с пастбища, один из быков погнался за коровой. В попытке догнать возлюбленную бык прыгнул через машину, но приземлился на капот. В Челябинске владелец машины практически оказался героем хичкоковских «Птиц»: дикие пернатые напали на авто и повредили его когтями и клювами.

Атакуют с воздуха транспортные средства не только птицы, но и дети. Так, застрахованный в «Росгосстрахе» по каско автомобиль был поврежден в результате падения на него детских игрушек. Как пояснила представителям полиции признанная виновной в повреждении женщина, она попросила своего ребенка собрать разбросанные игрушки, а сама отвлеклась и ушла в другую комнату. Когда вернулась, обнаружила, что игрушки ребенок выбрасывает в окно — на стоящую внизу машину. Еще один вариант «воздушной тревоги», описанный Росгосстрахом,— возгорание салона автомобиля из-за попадания в него угля, вылетевшего из мангала прямо в открытое окно машины.

Жертвы укушения

Достается от животных не только автомобилистам. Как рассказывают в ВСК, виновниками курьезных ЧП с гаджетами клиентов компании в большинстве случаев становятся домашние питомцы. Например, один московский кот опрокинул лампу на монитор ноутбука своего хозяина, другой — уронил компьютер со стола, собака 39-летнего жителя столицы прогрызла его смартфон. В практике страховщиков бывают случаи из-за укусов котов.

Дикие животные тоже любят полакомиться электроникой: был случай, когда в квартиру 40-летнего москвича с улицы влетела птица, разбив угол телевизора. В ВСК рассказывают о многочисленных страховых случаях, когда излишнее любопытство клиентов в отпуске приводит к укусам белок и обезьян. «А во время отдыха в Турции наши клиенты периодически становятся жертвами нападения диких кошек»,— жалуются в компании.

Хотя, конечно, белки, коты и даже обезьяны — мелочь по сравнению со случаем, который произошел с клиенткой «РЕСО-Гарантии». 45-летняя россиянка поехала на отдых в Коста-Рику, купив предварительно международный полис страхования медицинских расходов сроком на одну неделю. В последний день отдыха во время купания в океане женщину за руку укусила акула. Хищник сильно повредил туристке предплечье, на его задней и передней поверхности врачи зафиксировали значительные дефекты кожи, множественные повреждения мягких тканей, сухожилий, связок, нервов. Потребовалась хирургическая обработка и ушивание ран, была угроза сепсиса. Пострадавшая провела в госпитале Святого Архангела Рафаила в городе Либерия шесть дней. Расходы по страховке превысили $26 тыс.

Животный полис

Сами животные тоже являются при этом участниками системы страхования, выступая как застрахованные. Так, пчеловод — клиент «АльфаСтрахования» перевозил ульи и попал в аварию, после которого, по его заявлению, погибло 14 семей пчел. За гибель насекомых, повреждения рамок и ульев хозяин получил компенсацию в размере более 140 тыс. руб.

Страховать животных можно не только от причинения прямого физического вреда жизни и здоровью, но и от морально-психологических травм, связанных с путешествиями.

Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов рассказал о любопытном случае, когда потребовалось завезти будущих хряков-производителей в один из регионов России, причем желательно было сделать это быстро — на самолете. Процесс организовали, но кому-то пришла в голову мысль: а вдруг поросенок испугается перелета и после никогда не сможет выполнять репродуктивные функции? И это при том, что хряк стоит гораздо дороже свиньи и это вполне ощутимая сумма. В итоге появился страховой полис на случай невозможности использования привезенных хряков из-за их неспособности к размножению. Оформлено все было как страхование финансового риска, а страховая сумма — как разница между стоимостью хрюшек и хряков.

Разумеется, здоровье животных находится в опасности не только при путешествиях, но и в обычной домашней жизни, и это тоже предмет страхования. Особенно, если речь о «богеме» животного мира. Так, первым застрахованным по программе «Росгосстраха» «Зверье мое» стал кот Бегемот, который служит в музее-театре «Булгаковский дом» на Большой Садовой улице в Москве. Оформленный в декабре 2022 года полис должен помочь сотрудникам музея сохранить здоровье и хорошее самочувствие легендарного животного за счет оперативных онлайн-консультаций ведущих специалистов Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина. Согласно договору, страховщик компенсирует расходы на лечение в ветклинике. А 27 мая 2023 года в традиционный праздник кошек, живущих в Зимнем дворце, по программе «Зверье мое» было застраховано и здоровье знаменитых котов Эрмитажа.

Посмертная страховка

Страховщики не обделяют вниманием животных и после смерти. Например, «Росгосстрах» страховал скелет одного из крупнейших ископаемых ящеров, найденных на территории России,— сибирского пситтакозавра. Этот вид ящеров-попугаев, названных так из-за напоминающих клюв больших наростов на верхней и нижней челюсти, обитал на территории нынешней Сибири в Меловом периоде — ученые установили, что возраст скелета, выставленного сейчас в Кемеровском музее, составляет 130 млн лет. Крупнейший представитель этого вида — 2,3 м от головы до кончика хвоста — был реконструирован в Москве, где в 2016–2017 годах уникальную находку выставляли в Палеонтологическом музее им. Ю. А. Орлова. В 2018 году его вернули в Кемерово. Согласно условиям договора, заключенного между страховщиком и краеведческим музеем, уникальный экспонат застрахован по программе страхования имущества юридических лиц. Полис обеспечивает защиту от рисков пожара, взрыва, затопления, стихийных бедствий, краж со взломом и противоправных действий третьих лиц.

Еще один пример — в Тюмени пострадавшая в ДТП женщина заявила в «АльфаСтраховании» о страховом случае по ОСАГО. Банальная, казалось бы, история имела неожиданный поворот. В багажнике у пострадавшей оказалась голова. Не человеческая, а кабана. Чучело досталось в наследство от дедушки и ехало с реставрации домой. Но по стечению обстоятельств снова было вынуждено отправиться на реставрацию по страховке.

Отдельного внимания заслуживают применяемые в страховании необычные «схемы». Бывают совсем невинные случаи. Например, страховой агент «Росгосстраха» однажды приехала к своим страхователям в деревню для пролонгации договора. Эта семья занималась разведением петухов-бройлеров и как раз собиралась ехать их продавать. Страховаться же не желали: «Нет денег на страхование дома, вчера только купили дорогостоящие лекарства, на неделе будем справлять день рождения мужа, пока нам не до страхования». А потом пошутили: «Хочешь — возьми петухами». Агент согласись, поскольку знала, где можно продать этих петухов. Рассчитала страховую премию и предложила разбить на четыре платежа. За первый взнос получилось семь бройлеров.

Петр Рушайло