Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Реклама в «Ъ» www.kommersant.ru/ad
Коммерсантъ FM
Предыдущая страница
Следующая страница

Байки из леса

Самые необычные истории от российских страховщиков

«Деньги» решили опросить российских страховщиков о самых необычных страховых случаях, которые они видели, и выяснили, что подавляющее большинство этих историй так или иначе связано с животными домашними и не очень.

Фото: Patrick Pleul / dpa / ZB / ТАСС

Фото: Patrick Pleul / dpa / ZB / ТАСС

Лоси и другие пострадавшие

Когда-то довольно давно, еще в прошлом веке, один страховщик показал в редакции «Коммерсанта» любопытный протокол о ДТП. В графе «второй участник ДТП» значилось: «лось, живет в лесу». Как показал опрос «Денег», лоси — частые «клиенты» российских страховых компаний. Так, в «РЕСО-Гарантии» вспомнили два случая. Первая авария произошла в Ярославской области на трассе Москва—Холмогоры. Автомобиль Skoda, которым управлял молодой человек, столкнулся с лосем, внезапно выбежавшим из леса. После происшествия он обратился к врачам с жалобами на головные боли и боли в области шеи. В результате обследования были выявлены многочисленные переломы и увечья, полученные в ДТП. Выплаты по корпоративной страховке от несчастных случаев и болезней составили 1,37 млн руб. Похожий случай произошел под Ижевском, где лось ночью выскочил навстречу внедорожнику Toyota Land Cruiser Prado. Водитель «японца» отделался испугом, а вот автомобиль получил серьезные повреждения: как установила экспертиза, восстанавливать машину было экономически нецелесообразно, страховая выплата составила 1,7 млн руб. В обоих случаях животные «скрылись с места происшествия».

Разумеется, автомобилисты совершают наезды не только на лосей, но и на других животных. Как показывает практика, столкновение даже с небольшим зверем способно нанести значительный ущерб. В «Ренессанс-Страховании» вспоминают, как их клиент сбил на трассе лисицу, остановился и попытался помочь пострадавшему зверю. В это время его автомобиль загорелся. Закончилось все хорошо: лисица не пострадала, а потушить пожар и получить страховку за ущерб удалось довольно быстро.

В «АльфаСтраховании» рассказывают о многочисленных нападениях животных на транспортные средства. Виновником одного из урегулированных в компании страховых случаев стала стая индюков. В отсутствие хозяйки машины птицы напали на припаркованный автомобиль Lada и поклевали весь кузов. Владелец белого Volkswagen из Курганской области был вынужден обратиться за возмещением за повреждения его машины после нападения быка. По словам пострадавшего, когда пастух перегонял стадо с пастбища, один из быков погнался за коровой. В попытке догнать возлюбленную бык прыгнул через машину, но приземлился на капот. В Челябинске владелец машины практически оказался героем хичкоковских «Птиц»: дикие пернатые напали на авто и повредили его когтями и клювами.

Атакуют с воздуха транспортные средства не только птицы, но и дети. Так, застрахованный в «Росгосстрахе» по каско автомобиль был поврежден в результате падения на него детских игрушек. Как пояснила представителям полиции признанная виновной в повреждении женщина, она попросила своего ребенка собрать разбросанные игрушки, а сама отвлеклась и ушла в другую комнату. Когда вернулась, обнаружила, что игрушки ребенок выбрасывает в окно — на стоящую внизу машину. Еще один вариант «воздушной тревоги», описанный Росгосстрахом,— возгорание салона автомобиля из-за попадания в него угля, вылетевшего из мангала прямо в открытое окно машины.

Жертвы укушения

Достается от животных не только автомобилистам. Как рассказывают в ВСК, виновниками курьезных ЧП с гаджетами клиентов компании в большинстве случаев становятся домашние питомцы. Например, один московский кот опрокинул лампу на монитор ноутбука своего хозяина, другой — уронил компьютер со стола, собака 39-летнего жителя столицы прогрызла его смартфон. В практике страховщиков бывают случаи из-за укусов котов.

Дикие животные тоже любят полакомиться электроникой: был случай, когда в квартиру 40-летнего москвича с улицы влетела птица, разбив угол телевизора. В ВСК рассказывают о многочисленных страховых случаях, когда излишнее любопытство клиентов в отпуске приводит к укусам белок и обезьян. «А во время отдыха в Турции наши клиенты периодически становятся жертвами нападения диких кошек»,— жалуются в компании.

Хотя, конечно, белки, коты и даже обезьяны — мелочь по сравнению со случаем, который произошел с клиенткой «РЕСО-Гарантии». 45-летняя россиянка поехала на отдых в Коста-Рику, купив предварительно международный полис страхования медицинских расходов сроком на одну неделю. В последний день отдыха во время купания в океане женщину за руку укусила акула. Хищник сильно повредил туристке предплечье, на его задней и передней поверхности врачи зафиксировали значительные дефекты кожи, множественные повреждения мягких тканей, сухожилий, связок, нервов. Потребовалась хирургическая обработка и ушивание ран, была угроза сепсиса. Пострадавшая провела в госпитале Святого Архангела Рафаила в городе Либерия шесть дней. Расходы по страховке превысили $26 тыс.

Животный полис

Сами животные тоже являются при этом участниками системы страхования, выступая как застрахованные. Так, пчеловод — клиент «АльфаСтрахования» перевозил ульи и попал в аварию, после которого, по его заявлению, погибло 14 семей пчел. За гибель насекомых, повреждения рамок и ульев хозяин получил компенсацию в размере более 140 тыс. руб.

Страховать животных можно не только от причинения прямого физического вреда жизни и здоровью, но и от морально-психологических травм, связанных с путешествиями.

Руководитель департамента страхования и экономики социальной сферы Финансового университета Александр Цыганов рассказал о любопытном случае, когда потребовалось завезти будущих хряков-производителей в один из регионов России, причем желательно было сделать это быстро — на самолете. Процесс организовали, но кому-то пришла в голову мысль: а вдруг поросенок испугается перелета и после никогда не сможет выполнять репродуктивные функции? И это при том, что хряк стоит гораздо дороже свиньи и это вполне ощутимая сумма. В итоге появился страховой полис на случай невозможности использования привезенных хряков из-за их неспособности к размножению. Оформлено все было как страхование финансового риска, а страховая сумма — как разница между стоимостью хрюшек и хряков.

Разумеется, здоровье животных находится в опасности не только при путешествиях, но и в обычной домашней жизни, и это тоже предмет страхования. Особенно, если речь о «богеме» животного мира. Так, первым застрахованным по программе «Росгосстраха» «Зверье мое» стал кот Бегемот, который служит в музее-театре «Булгаковский дом» на Большой Садовой улице в Москве. Оформленный в декабре 2022 года полис должен помочь сотрудникам музея сохранить здоровье и хорошее самочувствие легендарного животного за счет оперативных онлайн-консультаций ведущих специалистов Московской государственной академии ветеринарной медицины и биотехнологии им. К. И. Скрябина. Согласно договору, страховщик компенсирует расходы на лечение в ветклинике. А 27 мая 2023 года в традиционный праздник кошек, живущих в Зимнем дворце, по программе «Зверье мое» было застраховано и здоровье знаменитых котов Эрмитажа.

Посмертная страховка

Страховщики не обделяют вниманием животных и после смерти. Например, «Росгосстрах» страховал скелет одного из крупнейших ископаемых ящеров, найденных на территории России,— сибирского пситтакозавра. Этот вид ящеров-попугаев, названных так из-за напоминающих клюв больших наростов на верхней и нижней челюсти, обитал на территории нынешней Сибири в Меловом периоде — ученые установили, что возраст скелета, выставленного сейчас в Кемеровском музее, составляет 130 млн лет. Крупнейший представитель этого вида — 2,3 м от головы до кончика хвоста — был реконструирован в Москве, где в 2016–2017 годах уникальную находку выставляли в Палеонтологическом музее им. Ю. А. Орлова. В 2018 году его вернули в Кемерово. Согласно условиям договора, заключенного между страховщиком и краеведческим музеем, уникальный экспонат застрахован по программе страхования имущества юридических лиц. Полис обеспечивает защиту от рисков пожара, взрыва, затопления, стихийных бедствий, краж со взломом и противоправных действий третьих лиц.

Еще один пример — в Тюмени пострадавшая в ДТП женщина заявила в «АльфаСтраховании» о страховом случае по ОСАГО. Банальная, казалось бы, история имела неожиданный поворот. В багажнике у пострадавшей оказалась голова. Не человеческая, а кабана. Чучело досталось в наследство от дедушки и ехало с реставрации домой. Но по стечению обстоятельств снова было вынуждено отправиться на реставрацию по страховке.

Отдельного внимания заслуживают применяемые в страховании необычные «схемы». Бывают совсем невинные случаи. Например, страховой агент «Росгосстраха» однажды приехала к своим страхователям в деревню для пролонгации договора. Эта семья занималась разведением петухов-бройлеров и как раз собиралась ехать их продавать. Страховаться же не желали: «Нет денег на страхование дома, вчера только купили дорогостоящие лекарства, на неделе будем справлять день рождения мужа, пока нам не до страхования». А потом пошутили: «Хочешь — возьми петухами». Агент согласись, поскольку знала, где можно продать этих петухов. Рассчитала страховую премию и предложила разбить на четыре платежа. За первый взнос получилось семь бройлеров.

Петр Рушайло

Новости компаний Все

Лента

Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...
Загрузка новости...