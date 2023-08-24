Ивана Федотова готовят к 1 сентября

Российский вратарь Иван Федотов является игроком ЦСКА и будет играть с 1 сентября, московский клуб прошел заявку в Континентальной хоккейной лиге (КХЛ) и Федерации хоккея России (ФХР), заявил журналистам в среду президент армейцев Игорь Есмантович. Ранее Международная федерация хоккея (IIHF) отказала ЦСКА в регистрации контракта с голкипером на новый сезон КХЛ. «ЦСКА прошел заявку в КХЛ и ФХР. Федотов будет играть с 1 сентября, он игрок команды. Не хотелось бы интерпретировать нюансы по этому вопросу. Считаю, что мы все юридически правильно сделали»,— заявил господин Есмантович, пояснив, что улаживанием отношений с IIHF занимаются юристы. В тот же день дело Федотова прокомментировал президент IIHF Люк Тардиф. «Согласно правилам IIHF, игрок не может выступать в период дисквалификации. Если ЦСКА нарушит эти правила, то IIHF откроет в отношении клуба дисциплинарное дело. Более комментариев по этому поводу не будет»,— сказал Тардиф.

В 2022 году Федотов после завоевания Кубка Гагарина с ЦСКА подписал контракт с клубом Национальной хоккейной лиги (НХЛ) «Филадельфия Флайерс», но был задержан в военкомате и отправлен в воинскую часть для прохождения срочной службы. КХЛ 8 июля 2023 года зарегистрировала новый контракт Федотова с ЦСКА. НХЛ и «Филадельфия» настаивают на том, что соглашение голкипера с «Филадельфией», заключенное в 2022 году, должно действовать в сезоне-2023/24. В спор армейцев и «Филадельфии» вмешалась IIHF. 14 августа она признала действительным контракт Федотова с «Филадельфией». В связи с нарушением правил IIHF на ЦСКА наложен годичный запрет на международные трансферы, а Федотов дисквалифицирован с 1 сентября до конца 2023 года. Позже ФХР опротестовала решение IIHF, но решение по апелляции пока не вынесено. «РИА Новости», ТАСС