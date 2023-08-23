Верховный суд объяснил, кто финансирует банкротство

Верховный суд РФ (ВС) распределил обязанности по финансированию банкротства компании. В ноябре 2018 года ООО «База СМ» признали банкротом по инициативе ООО «РусБизнесАктив — Кубань». Поскольку у должника не оказалось средств на процедуру несостоятельности, то нести эти расходы по закону должен кредитор-заявитель. Между тем в марте 2022 года «РусБизнесАктив — Кубань» за 10 тыс. руб. уступил в пользу ООО «Форвард» свои права требования к «Базе СМ» и обратился в суд с просьбой о правопреемстве.

Арбитражные суды заменили кредитора «РусБизнесАктив — Кубань» на «Форвард», отметив, что к последнему перешла и обязанность нести все расходы в рамках банкротства, включая оплату услуг арбитражного управляющего и привлекаемых им специалистов (подробнее см. «Ъ» от 27 июля). Управляющий обратился в ВС, считая поведение первого кредитора злоупотреблением правом, поскольку он перевел обязательства по оплате судебных расходов на финансово несостоятельное лицо. Дело передали в экономколлегию ВС, которая дала важные разъяснения для практики.

ВС согласился, что наряду с правами кредитора по делу о банкротстве на «Форварда» перешли и обязанности по оплате расходов на процедуру банкротства. Вместе с тем по Гражданскому кодексу уступка своего долга на другое лицо допускается лишь с согласия кредитора, говорится в решении. Но в материалах дела не говорится, что управляющий давал свое согласие на переход обязательств по финансированию процедуры от заявителя на его правопреемника. Следовательно, «первоначальный и новый кредиторы несут солидарную ответственность перед арбитражным управляющим за встречное исполнение обязательств заявителя по делу о банкротстве, возникших до замены кредитора», заключил ВС. Таким образом, расходы на процедуру могут быть взысканы с обеих компаний совместно или с любой из них в полном размере.

Екатерина Волкова