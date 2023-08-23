Exeed выведет на российский рынок электромобиль Exlantix Е03

Марка Exeed анонсировала выход на российский рынок электромобиля — под брендом Exlantix в продаже появится седан Е03.
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Новинка окажется первым седаном и первым электромобилем в линейке марки. Технические характеристики модели, подробности о ее оснащении для России и стоимость Exlantix Е03 будут названы ближе к старту продаж, намеченному на начало 2024 года.
Напомним, о выходе бренда Exlantix на российский рынок официально было объявлено летом 2023 года.
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