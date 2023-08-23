Председатель профсоюза НТЗМК Кияткина претендует на пост мэра Нижнего Тагила

Председатель профсоюза НТЗМК Ольга Кияткина претендует на пост главы Нижнего Тагила (Свердловская область). Как сообщает ИА «Все новости» со ссылкой на пресс-службу местного парламента, госпожа Кияткина зарегистрировалась на конкурс по отбору кандидатов на пост мэра города.

Ольге Кияткиной 55 лет, последние годы она возглавляет профсоюз Нижнетагильского завода металлоконструкций.

Ранее на конкурс зарегистрировался действующий глава города Владислав Пинаев, управленец из Новоуральска Никита Ванаев, управляющий автомойки Федор Трачук и начальник отдел городского хозяйства администрации ЗАТО Свободный Андрей Мельников.

Кандидаты должны предоставить документы в аппарат Нижнетагильской городской думы до 25 августа. Первый этап отбора претендентов на пост мэра назначен на 27 сентября. Главу Нижнего Тагила будет выбирать городская дума из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Выборы мэра назначены на 12 октября.

Читайте нас в Telegram , ВКонтакте