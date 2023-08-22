Управляющий автомойки претендует на пост мэра Нижнего Тагила

Управляющий автомойки самообслуживания из Нижнего Тагила Федор Трачук подал документы на конкурс по отбору кандидатов на пост главы Нижнего Тагила. Об этом кандидат сообщил на своей странице «ВКонтакте».

Господин Трачук оценивает свои шансы занять пост главы города в 50%. «Жители города требуют мэра из местных, радеющего за свой город и жителей. Депутаты, как народные избранники, не могут противостоять воле народа»,— пояснил он. В 2022 году господин Трачук пробовал избираться депутатом думы Нижнего Тагила восьмого созыва в качестве самовыдвиженца, однако проиграл выборы.

Напомним, ранее документы для участия в конкурсе подали действующий мэр Владислав Пинаев, который возглавляет Нижний Тагил с 2018 года, и генеральный директор «Инвестжилстрой» Никита Ванаев.

Кандидаты должны предоставить документы в аппарат Нижнетагильской городской думы с 14 по 25 августа. Первый этап отбора претендентов на пост мэра назначен на 27 сентября. Главу Нижнего Тагила будет выбирать городская дума из кандидатов, отобранных конкурсной комиссией. Выборы мэра назначены на 12 октября.

Василий Алексеев

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